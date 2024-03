Israele lancia operazione contro l'ospedale Al-Shifa di Gaza

Roma, 18 mar. (askanews) - L'esercito israeliano ha lanciato un'operazione intorno all'ospedale Al-Shifa, il più grande di Gaza, testimoni hanno riferito di attacchi aerei sul quartiere già devastato in cui si trova. "L'IDF sta conducendo un'operazione di alta precisione in aree limitate dell'osp...

Roma, 18 mar. (askanews) – L’esercito israeliano ha lanciato un’operazione intorno all’ospedale Al-Shifa, il più grande di Gaza, testimoni hanno riferito di attacchi aerei sul quartiere già devastato in cui si trova.

“L’IDF sta conducendo un’operazione di alta precisione in aree limitate dell’ospedale Shifa a seguito di informazioni concrete che richiedevano un’azione immediata – ha detto il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce militare israeliano – sappiamo che terroristi di Hamas di alto livello si sono raggruppati all’interno dell’ospedale e lo stanno usando per comandare attacchi contro Israele”.

“La nostra guerra è contro Hamas – ha aggiunto – non contro la popolazione di Gaza. Non vogliamo fare del male ai civili dietro cui si nasconde Hamas ed è per questo che condurremo questa operazione con cautela e attenzione”.

Testimoni a Gaza City hanno detto di aver visto carri armati circondare il sito dell’ospedale. Il Ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che “circa 30.000 persone”, tra cui civili sfollati, pazienti feriti e personale medico, “sono intrappolate all’interno del complesso medico.

L’esercito israeliano aveva già condotto un’operazione a novembre nello stesso ospedale, scatenando un’indignazione internazionale.

Israele ha ripetutamente accusato Hamas di condurre operazioni militari da ospedali e altri centri medici, affermazioni che il gruppo militante nega. L’ufficio stampa del governo di Hamas a Gaza ha condannato l’operazione, affermando che “l’assalto al complesso medico di Al-Shifa con carri armati, droni e armi, e sparando al suo interno, è un crimine di guerra”.