Israele: l'Onu dichiari Hamas organizzazione terroristica

Milano, 6 mar. (askanews) – “Lo Stato di Israele chiede quindi al Consiglio di Sicurezza dell’ONU di dichiarare immediatamente Hamas come organizzazione terroristica e di sottoporla allo stesso regime di sanzioni internazionali di Al Qaeda, dei talebani e dell’Isis. Israele chiede anche una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu per discutere il rapporto dei relatori speciali sulle atrocità sessuali di Hamas e per emettere una feroce condanna di questa violenza sessuale”. Lo ha dichiarato il portavoce del governo israeliano, Eylon Levy.

“Non ci sarà alcun accordo globale con Hamas, questa guerra finirà con la sconfitta di Hamas o con la sua resa. Questo è l’unico modo in cui la guerra potrà finire dopo le orribili atrocità del 7 ottobre”, ha concluso Levy.