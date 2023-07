Tel Aviv, 11 lug. (askanews) – I manifestanti in Israele si sono radunati all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per protestare contro la riforma del sistema giudiziario, dopo che lunedì sera la Knesset ha approvato in prima lettura un disegno di legge in tal senso.

Sebbene la polizia abbia vietato di radunarsi nel terminal principale, i dimostranti si dirigono tutti verso questo luogo con le bandiere con la stella di David. Il capo della polizia israeliana Kobi Shabtai è sul posto.