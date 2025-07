Israele, ministro degli Esteri Saar: dialogo con Ue su aiuti a Gaza

Roma, 1 lug. (askanews) – Durante una visita di tre giorni nei Paesi baltici, il capo della diplomazia israeliana Gideon Saar ha definito Israele una “risorsa” per l’Europa e il mondo occidentale e ha parlato della potenziale cooperazione sulla situazione umanitaria a Gaza, nonché degli sforzi per ampliare la normalizzazione tra Israele e i suoi vicini.

“Israele è un partner strategico per l’Europa”, “una risorsa per l’Europa e il mondo occidentale in Medio Oriente”, ha dichiarato Saar in una conferenza stampa congiunta con l’omologo lituano Kestutis Budrys.

Il ministro degli Esteri israeliano ha inoltre dichiarato che gli attacchi israeliani e statunitensi hanno fatto arretrare il programma nucleare iraniano “di molti anni” e danneggiato missili “in grado di raggiungere l’Europa” e il rifornimento di droni iraniani. Riguardo poi alla situazione umanitaria a Gaza, Saar ha detto che Israele sta tenendo colloqui con i rappresentanti dell’Ue in Israele. “Posso dire che oggi sta iniziando un dialogo con la delegazione dell’Ue in Israele, con l’obiettivo non solo di scambiare opinioni, ma anche di capire come possiamo collaborare per migliorare la situazione. Siamo aperti, non vogliamo che Hamas utilizzi gli aiuti umanitari come risorsa economica ma vogliamo che vadano direttamente alla popolazione di Gaza e, poiché condividiamo gli stessi obiettivi, potremmo trovare, forse, nuovi modi per farlo”, ha dichiarato.