Israele: Netanyahu, 'deportazioni immediate dopo gravi disordini eritrei'

Tel Aviv, 3 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la sua intenzione di rispondere con "deportazioni immediate" degli eritrei coinvolti nei gravi disordini avvenuti ieri a Tel Aviv e che hanno provocato oltre 160 feriti, alcuni dei quali gravi.

In un incontro con una "squadra speciale di ministri", il premier ha promesso "una risposta dura contro i rivoltosi, compresa l'immediata deportazione di coloro che hanno partecipato" ai disordini. Per questo ha chiesto ai suoi ministri un piano "per espellere i restanti infiltrati illegali da Israele", la sospensione dei visti di lavoro considerati necessari e "una legge fondamentale sull'immigrazione", riferisce il quotidiano 'Yedioth Aharonoth'.