Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha avvertito che la guerra di Israele sarà “lunga e difficile”. Il presidente israeliano è poi scusato con l’esercito.

Israele, Netanyahu: “Guerra lunga: lottiamo per l’umanità”

La guerra di Israele contro i miliziani di Gaza sarà “lunga e difficile“, come ha avvertito il primo ministro Benjamin Netanyahu, mentre Hamas chiedeva il rilascio dei prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi. Le Nazioni Unite hanno avvertito che altre migliaia di civili potrebbero morire a Gaza, mentre Israele ha dichiarato che le forze di terra stanno ancora operando nel territorio gestito da Hamas. Si tratta del quinto conflitto a Gaza, il più letale, da quando Israele ha ritirato unilateralmente le truppe e coloni dal territorio palestinese nel 2005. Volker Turk, responsabile Onu per i diritti umani, ha avvertito delle “possibili conseguenze catastrofiche di operazioni di terra su larga scala a Gaza” spiegando che altre migliaia di civili potrebbero continuare a morire.

“Questa è la seconda fase della guerra i cui obiettivi sono chiari: distruggere le capacità militari e di leadership di Hamas e riportare a casa gli ostaggi” ha dichiarato Netanyahy in una conferenza stampa. “La guerra nella Striscia sarà lunga e difficile e noi siamo preparati” ha aggiunto il primo ministro.

Israele, Netanyahu si scusa con l’esercito

Su Facebook Netanyahu ha scritto di non essere stato avvertito dall’intelligence militare né dallo Shin Bet (sicurezza interna) sulla possibilità di una guerra da parte di Hamas. LA radio militare ha replicato di aver ricevuto avvertimenti sull’eventualità di attacchi dell’asse Iran-Hezbollah-Hamas, diventati più agrressivi per le lacerazioni in Israele. Il leader centrista Benny Gantz ha difeso i vertici militari, chiedendo al premier di ritirare le sue dichiarazioni. “Mi sono sbagliato. Le cose che ho detto dopo la conferenza stampa non dovevano essere dette e mi scuso per questo” ha scritto Netanyahy su X dopo aver cancellato il post in cui accusava i vertici dell’esercito. “Sostengo pienamente tutti i capi dei servizi di sicurezza, il capo di stato maggiore, i comandanti e i soldati dell’esercito che sono al fronte e combattono per il nostro Paese” ha aggiunto.