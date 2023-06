Home > Askanews > Israele, Netanyahu: no ad occupazione illegale dei territori Israele, Netanyahu: no ad occupazione illegale dei territori

Milano, 25 giu. (askanews) – “Dichiarazioni che richiedono l’occupazione illegale di territori non sono accettabili per me e devono cessare immediatamente”. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione durante la riunione settimanale del gabinetto a Gerusalemme, dopo che il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha invitato coloni a stabilire avamposti selvaggi in Cisgiordania come risposta agli attacchi palestinesi contro gli israeliani.

