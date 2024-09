Israele, nuove proteste a Tel Aviv per far pressione su Netanyahu

Israele, nuove proteste a Tel Aviv per far pressione su Netanyahu

Tel Aviv, 6 set. (askanews) - Centinaia di persone sono scese in piazza a Tel Aviv per l'ennesima manifestazione per chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. Hamas ha chiesto agli Stati Uniti di esercitare una pressione "reale" su Israele per una tregua e un accordo sui rap...