Israele, Onori (M5S): condanna a terrorismo e Hamas

Roma, 11 ott. (askanews) – “Sul conflitto in Medio Oriente le opposizioni sono riuscite a trovare una sinergia su un unico documento, certo sarebbe stato auspicabile avere un testo unico approvato da tutta l’aula. Ma il messaggio che arriva forte dal Parlamento italiano su quanto sta avvenendo in questi giorni in Israele è netto: bisogna essere più che mai chiari su quella che è la ferma condanna al terrorismo ed a Hamas e di conseguenza capire che è necessario salvaguardare i civili israeliani, ma anche quelli palestinesi vittime di questa condizione, e lavorare alla creazione di corridoi umanitari”, ha dichiarato l’On. Federica Onori, Segretario Commissione Affari Esteri Camera del M5S, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. “È importante avere una posizione che sia coerente con il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario. Questo è il primo passo per poi poter allargare la rete del dialogo con tutti i paesi di quella regione. In questa ottica è positiva la missione del Ministro degli Esteri Tajani in Egitto che però deve essere solo il primo passo per creare una rete di interlocuzione internazionale più ampia possibile”, ha concluso Onori.