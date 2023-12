Israele: ora Hamas riceverà la mazzata del secolo

Roma, 1 dic. (askanews) – Eylon Levy, portavoce del governo israeliano, ha dichiarato che Hamas “ora prenderà la mazzata del secolo” dopo che è scaduta la tregua di sette giorni, violata, secondo Israele dal gruppo estremista.

“La pausa per il rilascio degli ostaggi avrebbe potuto essere prolungata per far uscire altri ostaggi e il governo israeliano aveva già approvato una lista di criminali violenti palestinesi nelle carceri israeliane per procedere a uno scambio per almeno altri due giorni” ha detto Levy.

“Avendo scelto di tenersi le nostre donne, Hamas si prenderà ora la mazzata del secolo”.

“Da oggi, dopo che Hamas ha violato il quadro per una pausa nei combattimenti, le ostilità sono riprese e l’IDF ha ripreso a combattere contro l’esercito del terrore di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo Stato di Israele, il governo, l’esercito e la società sono impegnati a raggiungere i due obiettivi di questa guerra che Hamas ha lanciato il 7 ottobre: liberare tutti gli ostaggi ed eliminare Hamas in modo che la Striscia di Gaza non possa mai più rappresentare una minaccia per il popolo di Israele”.