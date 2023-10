Israele, Netanyahu: “Hamas va schiacciato come l’Isis”. Usa: “Almeno ...

Israele, Netanyahu: “Hamas va schiacciato come l’Isis”. Usa: “Almeno ...

Benjamin Netanyahu, presidente di Israele, ha chiesto al mondo intero di considerare Hamas come l’Isis.

Il presidente di Israele Benjamin Netanyah, nel suo messaggio alla nazione in occasione del quale ha mostrato le foto dei bambini decapitati da Hamas, ha asserito con fermezza che l’organizzazione palestinese è da considerarsi come l’Isis e, proprio come l’Isis, deve essere “schiacciata”.

Israele, Netanyahu: “Hamas è come l’Isis”

“Proprio come è stato schiacciato l’Isis, anche Hamas sarà schiacciato”, ha detto il presidente israeliano Benjamin Netanyahu. “E Hamas dovrebbe essere trattato esattamente come è stato trattato l’Isis”, ha aggiunto, mostrando le foto dei bambini decapitati dai terroristi.

Durante il suo intervento, oltre a promettere ai cittadini di annientare Hamas, Netanyahu ha spronato il mondo intero a trattare i miliziani dell’organizzazione allo stesso modo dell’Isis.

Intanto, l’esercito israeliano ha riferito che i connazionali identificati come ostaggi dei fondamentalisti islamici sono, al momento, 97. La notizia è stata comunicata da un portavoce dell’esercito Richard Hecht che ha anche aggiunto che l’informazione è stata notificata ai familiari dei soggetti in questione.

Hecth, inoltre, ha precisato che l’attacco di Israele contro Hamas è concepito per “l’eliminazione” degli alti dirigenti del gruppo islamico che popola la Striscia di Gaza, incluso il capo dell’organizzazione, Yahya Sinwar.

Il bilancio delle vittime israeliane e palestinesi

Mentre le sirene continuano a suonare a Ashkelone e Ashdodd e nelle aree situate a Sud di Israele, al confine con Gaza, l’esercito israeliano ha diffuso una nota sui social media, asserendo di aver sganciato sinora 6.000 bombe del peso di 4.000 tonnellate contro obiettivi di Hamas sulla Striscia. Secondo Tsahal, gli attacchi aerei hanno causato la morte di “centinaia di terroristi e colpito più di 3.600 obiettivi”, inclusi “centri di comando e controllo, infrastrutture militari e strategiche, siti di produzione di armi, risorse di intelligence, obiettivi di leadership, obiettivi di superiorità navale e obiettivi del sistema missilistico”.

Intanto, il ministero della Salute controllato da Hamas ha riferito che le vittime palestinesi causate dalle bombe israeliane lasciate nella Striscia di Gaza sono 1.417, di cui 417 sono minori. In Israele, i morti sarebbero circa 1.300, stando alle cifre aggiornate.

Usa, Blinken: “Almeno 25 americani uccisi dai miliziani di Hamas”

A fare da corollario alle parole del presidente Netanyahu ci sono le recenti dichiarazioni rilasciate dal Segretario di Stano americano Antony Blinken. “È difficile trovare le parole giuste. Va oltre ciò che chiunque vorrebbe mai immaginare. Un bambino, un neonato, crivellato di proiettili. Soldati decapitati. Giovani bruciati vivi nelle loro auto potrei continuare, ma è semplicemente depravazione nel modo peggiore che si possa immaginare”, ha affermato Blinker dopo aver visionato le fotografie e i video delle persone uccise da Hamas che gli sono state mostrate dai funzionari israeliani.

Il Segretario di stato americano, poi, ha reso noto che almeno 25 cittadini americani sono stati uccisi nell’attacco terroristico di Hamas.

Attentato a Gerusalemme: “Terrorista neutralizzato, due agenti feriti”

Nel tardo pomeriggio di giovedì 12 ottobre, “è stato neutralizzato il terrorista armato che con un mitragliatore ha aperto il fuoco contro alcuni agenti di polizia all’ingresso della stazione di polizia di Shalem, nel distretto di Gerusalemme”, vicino alla porta di Erode. A riferirlo è stata la polizia israeliana.

“Dopo la sparatoria il terrorista ha tentato di fuggire, ma gli agenti lo hanno inseguito e neutralizzato”. “Ingenti forze di polizia sono state inviate sul posto e stanno conducendo perquisizioni nella zona per escludere eventuali complici”, ha aggiunto la polizia. A quanto si apprende, due agenti sono rimasti feriti nella sparatoria.