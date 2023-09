Israele, quattro spade romane intatte scoperte in una grotta

Milano, 6 set. (askanews) – Quattro spade di epoca romana praticamente intatte dopo 1900 anni sono state trovate in una grotta in Israele. Una straordinaria scoperta di un team di archeologi in un anfratto nel deserto di Giudea, vicino al Mar Morto. Ora le spade e la punta di un giavellotto sono esposti a Gerusalemme.

“Non solo le spade sono intatte, ma se si guarda attentamente, alcune di esse non hanno nemmeno la patinatura e sono ancora affilate e questo è speciale nella misura in cui puoi effettivamente vedere il fatto che sono state affilate da pietra, che è evidente qui. Ma alcune di queste spade sono state trovate in foderi intatti, c’è il legno, c’è il cuoio – normalmente cose del genere deperiscono”, ha spiegato orgoglioso Guy Stiebel, docente all’Università di Tel Aviv.

“Ogni spada custodisce indizi che raccontano una storia diversa – ha aggiunto – chi l’ha posseduta, chi ha cambiato l’estremità del fodero e ha aggiunto un filo di tendini e cuoio, e questa è la bellezza. Non guardiamo solo ai manufatti, ma stiamo cercando scoprire qualcosa su delle persone che ormai sono morte, ma speriamo di riuscire a raccontare le loro storie”.

Le spade sono i frutti raccolti dopo sei anni di ricerche archeologiche sistematiche nella zona del mar Morto.