Israele rimanda indietro e revoca i permessi ai lavoratori di Gaza

Rafah (Striscia di Gaza), 3 nov. (askanews) – Nelle immagini si vedono lavoratori palestinesi che entrano a Rafah attraverso il valico di Kerem Shalom dopo che Israele li ha rimandati nella Striscia di Gaza in seguito alla revoca dei loro permessi di lavoro.

“I lavoratori di Gaza che erano in Israele il giorno in cui è iniziata la guerra verranno rimandati a Gaza”, ha dichiarato in un comunicato il gabinetto di sicurezza israeliano, facendo riferimento all’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. In generale, “Israele taglia tutti i legami con Gaza, non ci saranno più lavoratori palestinesi di Gaza”, ha sottolineato il governo.