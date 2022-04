Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Solidarietà a Israele per l’attentato a Tel Aviv, il quarto in quindici giorni. Bisogna condannare con fermezza questa escalation di violenza e non abbassare la guardia davanti al terrorismo”. Così sui social il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto di Italia Viva.