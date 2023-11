I militari di Israele hanno rintracciato un tunnel usato da Hamas come nascondiglio per armi e munizioni

Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver trovato infrastrutture sotterranee all’interno di una moschea di Gaza.

Israele, scoperto tunnel di Hamas sotto una moschea

Le truppe dell’unità di ricognizione della Brigata Harel e dell’unità di ricognizione di riserva della Brigata Givati hanno trovato un tunnel di Hamas all’interno del luogo di culto. L’IDF ha dichiarato che durante la notte i soldati hanno diretto aerei da combattimento ed elicotteri per colpire squadre di missili anticarro che sparavano contro le truppe. Secondo le stime del ministro della Difesa, l’IAF ha colpito circa 200 obiettivi nell’ultimo giorno, tra cui agenti terroristici, siti di produzione di armi, postazioni di lancio di missili anticarro e centri di comando di Hamas. La Marina israeliana ha anche effettuato attacchi, colpendo un accampamento delle forze navali dei militanti palestinesi sulla costa, che veniva utilizzato per l’addestramento e come deposito di armi.

I tunnel di Hamas

Gaza è attraversata da una fitta rete di tunnel, che si ritiene siano il nascondiglio dei terroristi. “Pensate alla Striscia di Gaza come uno strato per i civili e poi un altro strato per Hamas” aveva dichiarato in un video un portavoce delle IDF. È molto difficile valutare le dimensioni della rete, che Israele ha soprannominato la “metropolitana di Gaza” perché si ritiene che si estenda sotto un territorio lungo 41 km e largo 10 km.

L’esodo di Gaza

A più di un mese dall’inizio della guerra più di due terzi dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza hanno abbandonato le proprie case. L’esercito israeliano si è concentrato su Gaza City, colpendo le strutture senza distinzioni. Centinaia di pazienti, malati e feriti hanno dovuto abbandonare gli ospedali. A seguito dell’attacco al Shifa Hospital, il President americano Joe Biden ha chiesto a Netanyahu di condurre “azioni meno intrusive” contro le strutture sanitarie.