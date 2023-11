Israele: Se Hamas utilizzerà aiuti umanitari fermeremo tutto

Milano, 9 nov. (askanews) – L’esercito israeliano avverte che sospenderà gli aiuti a Gaza se scoprirà che viene utilizzato da Hamas. Il colonnello Moshe Tetro si rivolge ai media al valico di frontiera di Nitzana con l’Egitto mentre i camion degli aiuti venivano caricati per andare nella Striscia di Gaza. “Voglio essere molto chiaro, se vedremo che Hamas utilizzerà gli aiuti umanitari che arrivano da Nitzana attraverso Rafah, noi lo fermeremo. Non permetteremo, non permetteremo che i nostri sforzi per assistere la popolazione civile si siano usati cinicamente dal regime terroristico dell’Isis Hamas”, conclude