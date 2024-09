Israele: Smotrich, 'sindacato sostiene Hamas, scioperanti non verranno pagati'

Israele: Smotrich, 'sindacato sostiene Hamas, scioperanti non verranno p...

Israele: Smotrich, 'sindacato sostiene Hamas, scioperanti non verranno p...

Tel Aviv, 2 set. (Adnkronos) - Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha affermato che i lavoratori che hanno aderito allo sciopero in Israele non saranno pagati, precisando di aver ordinato al Tesoro di non pagare nessuno che aderisca allo sciopero generale indetto dall'Histadru...