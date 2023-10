Nella Striscia di Gaza la situazione è drammatica ed è anche calato il buio. Fermata l’ultima centrale elettrica. L’ultimo bilancio paura di 1055 morti e 5184 feriti, di cui il 60% è formato da bambini e anziani.

Israele, stop all’ultima centrale elettrica: Gaza è al buio

Situazione sempre più drammatica nella Striscia di Gaza. L’unica centrale elettrica è rimasta senza carburante e si è spenta. Lo ha reso noto un funzionario dell’Autorità per l’energia della Striscia, che in questo modo rimane al buio. “L’unica centrale elettrica nella Striscia di Gaza si è spenta alle 14 per mancanza di carburante” ha detto il capo dell’Autorità per l’Energia della Striscia. Due giorni fa Israele aveva annunciato la sospensione delle forniture di elettricità dopo l’attacco di Hamas.

Oltre ai continui bombardamenti aerei da parte dell’esercito israeliano, ci sono le conseguenze dei tagli ai rifornimenti di energia elettrica, acqua e gas. Dalle 14.30 di oggi, mercoledì 11 ottobre, Gaza è al buio. Jalal Ismail, dell’Autorità per l’energia, ha spiegato che l’unica centrale elettr

Situazione drammatica nella Striscia di Gaza

Mentre Israele si prepara per un’offensiva totale contro Hamas, nella Striscia di Gaza la situazione è sempre più drammatica. L’ultimo bilancio del ministero della Sanità parla di 1055 morti e 5184 feriti, di cui il 60% è rappresentato da bambini e anziani. Tra le vittime ci sono anche nove membri dello staff dell’Unrwa, agenzia delle nazioni Unite che si occupa di rifugiati palestinesi. “La protezione dei civili è fondamentale, anche in tempi di conflitto. I civili dovrebbero essere protetti in conformità con le leggi di guerra” ha annunciato l’agenzia Onu su X.

Alle vittime si sommano anche i danni. Le stime parlano di oltre mille unità abitative distrutte e 12mila gravemente danneggiate. Tra queste si contano anche 7 ospedali, 48 scuole e 10 strutture sanitarie. L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver bombardato anche l’Università islamica a Gaza, che secondo gli israeliani “veniva usata come centro di addestramento per operativi militari dell’intelligence e per lo sviluppo della produzione di armi”.