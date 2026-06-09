Israele, Tajani: "Ben Gvir indegno, in Ue consenso su sanzioni"

Roma, 9 giu. (askanews) – “Non ho parole per commentare ciò che (Ben Gvir) ha detto nei confronti dell’Italia dopo aver saputo di essere indagato dalla procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili, che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro. L’Italia è un Paese amico di Israele. Le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore”.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben Gvir, “non è degno di rappresentare Israele. Vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile raggiungere un consenso in Europa” per sanzionarlo “ma desidero assicurare quest’aula sul fatto che continueremo ad insistere per raggiungere questo obiettivo”.”Siamo pronti a valutare con i partner europei anche misure sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali.

Siamo in attesa di vedere quali sono le proposte della Commissione europea”, ha aggiunto Tajani.