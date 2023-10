Israele, un terzo italiano è disperso dopo gli attacchi di Hamas: chi è Nir Forti

Continuano ad arrivare notizie drammatiche da Israele. Un terzo italo-israeliano è risultato disperso a seguito dei massicci attacchi di Hamas. Stando a quanto si apprende si chiama Nir Forti e anche lui – come molte altre persone – aveva preso parte al rave Nova Festival che si era tenuto nell’area di Re’im. A confermare la scomparsa del giovane è il ministro degli Esteri, Tajani attraverso un comunicato scritto su X.

Israele disperso terzo italo-israeliano, Tajani: “Ho garantito massima assistenza”

Il capo della Farnesina ha dato così l’annuncio della scomparsa del giovane: “Purtroppo abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all’appello un terzo cittadino italo-israeliano, Nir Forti. Ho appena parlato con la famiglia cui ho garantito massima assistenza”.

Oltre a quest’ultimo risulterebbero ancora scomparsi una coppia di italo-israeliani, un uomo e una donna. In un precedente intervento fatto davanti alle telecamere del Tg2 Tajani ha dichiarato: “Sono un uomo e una donna, marito e moglie, prima pensavamo si trattasse di padre e figlio, che vivevano nel kibbutz di Beeri e non rispondono alle chiamate della famiglia. Probabilmente sono stati presi in ostaggio oppure risultano dispersi, non abbiamo ancora la certezza”.

Si aggrava il bilancio dopo gli attacchi di Hamas

Nel frattempo, continua ad aggravarsi il bilancio dopo i massicci attacchi fatti dai miliziani di Hamas. Stando a quanto ha reso noto l’emittente estera Al-Arabiya che ha citato il ministero della Sanità di Gaza, i morti sono almeno 1.127, mentre i feriti sono 5.339.