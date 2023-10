Israele, X (ex Twitter) rimuove centinaia di account affiliati a Hamas

Israele, X (ex Twitter) rimuove centinaia di account affiliati a Hamas

Washington, 12 ott. (Adnkronos) - La piattaforma X, ex Twitter, ha rimosso centinaia di account considerati affiliati a Hamas dopo l'attacco sferrato dal gruppo contro Israele. Lo ha comunicato Linda Yaccarino, amministratore delegato di X, spiegando che si è deciso di rimuovere o segnal...

Washington, 12 ott. (Adnkronos) – La piattaforma X, ex Twitter, ha rimosso centinaia di account considerati affiliati a Hamas dopo l'attacco sferrato dal gruppo contro Israele. Lo ha comunicato Linda Yaccarino, amministratore delegato di X, spiegando che si è deciso di rimuovere o segnalare centinaia di migliaia di contenuti dopo l'attacco di sabato.

"Ogni giorno ci viene ricordata la nostra responsabilità globale nel proteggere la discussione pubblica garantendo a tutti l'accesso alle informazioni in tempo reale e salvaguardando la piattaforma per tutti i nostri utenti", ha spiegato la Ceo.

Due giorni fa l'Ue ha dato un ultimatum di 24 ore a Elon Musk accusato di diffondere tramite la sua piattaforma "contenuti illegali e disinformazione nell'Ue". Il Commissario Ue per il mercato interno in una lettera inviata a Musk "lo esorta a garantire una risposta tempestiva, accurata e completa" alle sue richieste.

"A seguito degli attacchi terroristici compiuti da Hamas contro Israele – sottolinea Breton nella lettera a Musk – abbiamo indicazioni che la vostra piattaforma viene utilizzata per diffondere contenuti illegali e disinformazione nell'Ue. Vorrei ricordarvi che la legge sui servizi digitali stabilisce obblighi molto precisi in materia di moderazione dei contenuti. Innanzitutto, bisogna essere molto trasparente e chiari su quali contenuti sono consentiti secondo i vostri termini e applicare in modo coerente e diligente le vostre politiche. Ciò è particolarmente rilevante quando si tratta di contenuti violenti e terroristici che sembrano circolare sulla vostra piattaforma. Gli ultimi cambiamenti nelle politiche di interesse pubblico avvenuti durante la notte hanno lasciato perplessi molti utenti europei".