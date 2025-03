Israeliani in piazza: "si fa la guerra per biechi interessi politici"

Gerusalemme, 19 mar. (askanews) – Manifestazione davanti alla Knesset, il parlamento israeliano, oggi a Gerusalemme: con slogan e bandiere i cittadini israeliani contestano il governo Netanyahu e chiedono la pace, unico modo, dicono, di liberare gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.

“Solo con i negoziati e un accordo potremo liberare gli ostaggi. Non abbiamo scelta, purtroppo il 7 ottobre per il disinteresse di tutti abbiamo abbandonato queste persone.

Poteva essere chiunque di noi” dice Yossi Epstein, impiegato del settore hi-tech.

“Da settimane ormai il governo sta ritirando fuori politiche che sembrano contro il pubblico. Hanno ritirato fuori la riforma della Giustizia. Ma quello che oggi mi ha portato in strada è il ritorno alla guerra, mi sembra davvero una questione di biechi interessi politici per tenere in piedi la coalizione, non per un problema di sicurezza o per cercare di salvare gli ostaggi” dice Sharon che è un’avvocata

“Da riservista che è arrivato alla base militare alle 11 di mattina del 7 ottobre per difendere il paese, e come padre, oggi posso solo protestare contro un governo che finanzia gli ultra ortodossi invece dell’istruzione, della salute e del nostro esercito” dice Aviv Lotan, imprenditore di attrezzature mediche.