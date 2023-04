Iss, 36 mln i consumatori in Italia, 10,5 mln bevono ogni giorno

Roma, 18 apr. (Adnkronos Salute) – In Italia sono 36 milioni i consumatori di alcol: 20 milioni gli uomini e 16 le donne, pari al 77% dei maschi e al 56% delle femmine. Dieci milioni e mezzo di italiani sopra i 18 anni hanno bevuto alcol quotidianamente. A scattare la fotografia è, come ogni anno, l’Osservatorio nazionale alcol (Ona) dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in occasione dell’Alcohol prevention day (Apd) che ricorre domani, 19 aprile.

I dati – che saranno illustrati domani in un workshop nella sede dell'Iss – evidenziano inoltre che tra i consumatori a rischio, preoccupano soprattutto i giovani (circa 1.370mila tra 11 e 25 anni, di cui 620mila minorenni), le donne (circa 2,5 milioni, in crescita dal 2014, con punte massime di consumatrici a rischio del 29% tra le minorenni 16-17enni), gli anziani (2,6 milioni), di cui uno su 3 e quasi uno su 10 over65 sono a rischio: eccedono su base quotidiana e consumano fuori pasto.