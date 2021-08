Iss, 82,4% tamponi positivi a Delta in ultimi 45 giorni

Roma, 20 ago. (Adnkronos Salute)() – In Italia negli ultimi 45 giorni l’82,4% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante Delta, mentre è in calo la Alfa, ferma all’8%. Nuovi casi di infezione causati dalla variante Delta sono stati segnalati in tutte le Regioni e Province autonome.

Sono i dati contenuti nel settimo bollettino dell’Istituto superiore di Sanità, 'Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia'.

Nel bollettino si evidenzia, nel dettaglio, che "continua ad aumentare in Italia la capacità di genotipizzare/sequenziare campioni clinici positivi per Sars-CoV-2. Complessivamente, da inizio anno oltre il 2% dei tamponi relativi a nuovi casi di infezione confermata" è stato sequenziato "con un continuo incremento nel tempo.

Nel mese di luglio, nonostante l’aumento dei casi registrati su tutto il territorio nazionale, è stato sequenziato il 10% dei casi". Inoltre negli ultimi 45 giorni (3 luglio – 16 agosto 2021), sono aumentati "i casi di infezione da Sars-Cov-2 con genotipizzazione/sequenziamento segnalati al Sistema di sorveglianza integrata Covid-19: un totale di 9.842 rispetto ai 7.739 riportati nel periodo precedente (19 giugno – 2 agosto 2021)".

In questo periodo di riferimento, "il numero di segnalazioni di casi causati dalla variante Delta in Italia è ancora superiore al numero di segnalazioni per tutte le altre varianti monitorate".

Nuovi casi di infezione da Delta "sono stati segnalati in quasi tutte le province italiane". Mentre "la frequenza dei casi causati dalla variante Alfa è in forte diminuzione, come anche la loro diffusione territoriale. Anche la frequenza di casi causati dalla variante Gamma è in diminuzione, con una diffusione maggiore in alcune Regioni e Province autonome italiane".