Iss, vaccino contro tutte le varianti Covid: i test sugli animali danno risultati positivi

Iss, vaccino contro tutte le varianti: i risultati sono incoraggianti.

I risultati di uno studio preclinico svolto dall’Iss (Istituto superiore di sanità) e condotto su alcuni modelli di topo hanno dimostrato il potenziale profilattico di un nuovo vaccino efficace contro il coronavirus. Lo studio si basa su tutte le varianti di Sars-Cov-2 finora conosciute ed è stata dimostrata la sua efficacia anche sulle cariche virali più perniciose.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Iss e pubblicato sulla rivista Viruses. La sperimentazione ha dimostrato un’azione più efficace e duratura nei confronti dei roditori infettati col Sars-Cov-2.

Vaccino, su cosa si basa lo studio dell’Iss

L’Iss ha spiegato che la nuova sperimentazione si basa su un nuovo approccio che si incentra sulla proteina N. A differenza della Spike, la N non sembra quasi mai mutare tra le varianti Sars-Cov-2 al momento conosciute.

La proteina N, tramite tale metodo, genera una memoria immunitaria a livello polmonare che potrebbe garantire una protezione che duri nel tempo.

Le dichiarazioni di Maurizio Federico

Maurizio Federico, autore senior dello studio, ha spiegato: “Tutte le cellule rilasciano costantemente minuscole vescicole a base lipidica definite vescicole extracellulari e la tecnica messa a punto in ISS è in grado di caricare queste nanovescicole naturali con proteine di SARS-CoV-2. Queste nanovescicole così ingegnerizzate vengono elaborate dal sistema immunitario in modo da generare una forte immunità cellulare orchestrata da una famiglia di linfociti identificata come linfociti CD8”.