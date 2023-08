Istat: ad agosto cala fiducia consumatori, per imprese dato peggiore da novembre 2022**

**Istat: ad agosto cala fiducia consumatori, per imprese dato peggiore da nov...

Roma, 30 ago. -(Adnkronos) – Ad agosto l'Istat stima un lieve calo del clima di fiducia dei consumatori (l’indice passa da 106,7 a 106,5) valore che si mantiene comunque sopra il livello medio del periodo gennaio-luglio 2023. Più accentuata invece la diminuzione per l’indice composito del clima di fiducia delle imprese, che cala da 108,9 a 106,8, attestandosi al livello più basso da novembre 2022. Per la fiducia dei consumatori – spiega l'istituto – "emergono segnali contrastanti che sono sintetizzati nelle variazioni dei quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti: il clima economico e il clima futuro calano, rispettivamente, da 123,4 a 121,5 e da 115,0 a 114,1; invece, il clima personale e quello corrente aumentano passando, nell’ordine, da 101,1 a 101,5 e da 101,0 a 101,4".

Quanto alle imprese, per tutti i comparti indagati si stima una riduzione dell’indice di fiducia. Più in dettaglio, l’indice di fiducia scende nell’industria seppur con intensità diverse tra manifattura e costruzioni: l’indice passa da 99,1 a 97,8 nella manifattura e da 166,5 a 160,2 nelle costruzioni. Anche nei servizi si registra un deterioramento della fiducia con il relativo indice che passa, nel commercio al dettaglio, da 111,0 a 108,8 e nei servizi di mercato da 105,5 a 103,6.

Circa le componenti degli indici di fiducia, nella manifattura peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese sul livello della produzione; le scorte rimangono sostanzialmente stabili. Per quanto attiene alle costruzioni, sia i giudizi sugli ordini/piani di costruzioni sia le aspettative sull’occupazione presso l’azienda registrano una dinamica negativa. In relazione ai servizi di mercato, giudizi favorevoli sugli ordini si associano ad attese sugli ordini e ad opinioni sull’andamento degli affari in deterioramento. Nel commercio al dettaglio tutte le componenti peggiorano.