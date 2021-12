Istat: Gandolfini, 'inverno demografico? Assegno unico passo avanti, ma sfida è ancora enorme'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Sono anni che manifestiamo anche pubblicamente la nostra preoccupazione per l'inverno demografico in cui è piombato il nostro paese. Nel 2050 di questo passo la popolazione italiana viaggerà sui 35 milioni di persone. Dobbiamo cambiare". A commentare i dati Istat relativamente al nuovo record negativo delle nascite e l'elevato numero di decessi è Massimo Gandolfini, presidente del Family Day che osserva: "L'assegno unico è un passo avanti perché in un passaggio antropologico-culturale importantissimo riconosce la presenza del figlio a partire dal settimo mese di gravidanza e perché allarga la platea ai lavoratori autonomi.

Ma la sfida è ancora enorme".

Tra i passaggi critici, "vanno rivisti i parametri Isee, che sono troppo bassi ed escludono larga parte della popolazione. Inoltre va rimessa mano alla politica fiscale: le detrazioni vanno legate al quoziente familiare. Poi ci sono i contribuiti figurativi: come in altri paesi è un fatto di civiltà che almeno dal quarto figlio la donna lavoratrice possa usufruire di uno sconto annuale per figlio nell'ottica del pensionamento e soprattutto se si punta ad uscire dall'inverno demografico", conclude.

(di Roberta Lanzara)