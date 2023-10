Istat: Mirabelli (Pd), 'fare di più contro economia illegale, limitare contante e tracciare denaro'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Oggi l’Istat ha quantificato in 192 miliardi l’economia sommersa nel nostro Paese, di cui 18 miliardi di attività illegali. È un dato enorme che non può lasciare indifferenti. Oltre il 10% del Pil italiano è sommerso. È...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Oggi l’Istat ha quantificato in 192 miliardi l’economia sommersa nel nostro Paese, di cui 18 miliardi di attività illegali. È un dato enorme che non può lasciare indifferenti. Oltre il 10% del Pil italiano è sommerso. È evidente che ciò che si è fatto e si fa per contrastare questo fenomeno, che impoverisce tutto il Paese, non basta. Servono più e non meno misure per tracciare il denaro, verificare la provenienza degli investimenti e limitare l’uso del contante". Così su Facebook il vicepresidente dei senatori del Pd, Franco Mirabelli.