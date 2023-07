Istat sui Neet, Fioretti (Maturansia): orientamento post-diploma

Milano, 7 lug. (askanews) – “Secondo il nostro osservatorio e alcuni sondaggi, condotti all’interno della nostra community, gli studenti non si sentono abbastanza affiancati dalle istituzioni nel loro percorso post-diploma che, quindi, li porterà poi a scegliere che cosa fare nel loro futuro. Allo stesso modo, non si sentono formati su quelle che sono le professioni attuali e del futuro. Quindi crediamo fortemente che, nel corso dei prossimi anni, ci debba essere una rivoluzione in quello che è l’orientamento post-diploma fornito dalle istituzioni”.

Così Claudio Fioretti fondatore della community di studenti Maturansia, commentando i dati Istat del Rapporto annuale sulla situazione del Paese nel 2023 che ha acceso un campanello d’allarme sulla condizione dei giovani, in particolare dei cosiddetti Neet (Not in Education, Employment or Training).