Istituzioni in campo per bambini dei reparti oncologici

Roma, 5 dic. (askanews) – Trasformare materiale di scarto, destinato al riciclo, in kit scolastici per i piccoli pazienti oncologici ricoverati negli ospedali pediatrici italiani. È la sfida presentata alla Camera dei Deputati di “Circular for kids” un progetto che, grazie a una donazione straordinaria di materiali di comunicazione in disuso annunciata dallo stesso Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, renderà possibile la realizzazione di kit scolastici, che saranno distribuiti nei reparti di oncologia pediatrica dei principali ospedali italiani.

Materiali trasformati così in astucci e kit scolastici grazie al recupero della Novo Nordisk, azienda farmaceutica da sempre impegnata nel coniugare salute e sostenibilità e al laboratorio sociale Coloriage di Roma. Un contributo preziosissimo quello della Camera dei Deputati ad un progetto, che coniuga sostenibilità ambientale e sociale. Abbiamo paralto con l’On. Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati:

“C’è un problema di responsabilità sociale che aziende virtuose, non sono oramai i casi sporadici, hanno assunto su di loro. Ci sono, come dire, quote di bilancio che vengono dedicate alla sostenibilità. Bisogna intercettare progetti che partono, ad esempio, dalle richieste dell’associazione dei pazienti, che incontrano molto spesso e anzi vengono accompagnate dal Ministero della Salute, da istituzioni come la Camera, perché l’intento è comune per creare condizioni migliori di vivibilità e di sostegno, soprattutto ai soggetti più fragili”.

Gesti semplici, come la donazione di kit scolastici, possono fare la differenza nella vita quotidiana di questi bambini e delle loro famiglie. È poi intervenuta l’On. Vanessa Cattoi, Coordinatrice Intergruppo parlamentare “insieme per un impegno contro il cancro”:

“Un piccolo gesto che fa la differenza, sicuramente, fa sentire meno soli i bambini all’interno di un contesto ospedaliero che è sempre difficile da affrontare da parte soprattutto loro, che vengono completamente sradicati dal contesto sociale, soprattutto della socialità, della socializzazione dell’ambiente scolastico nel quale solitamente sono inseriti, e quindi un piccolo gesto che ha un grande valore sociale, soprattutto per i piccoli bambini e le loro famiglie”.

Una vision innovativa quella di Novo Nordisk e di sostegno verso i più fragili, che non può prescindere dal supporto delle istituzioni. Infine abbiamo parlato con Alfredo Galletti, General Manager di Novo Nordisk Italia:

“Abbiamo cercato di abbracciare in ogni passaggio quanto più disuguaglianza sociale o fragilità sociale potessimo, quindi di scegliere il laboratorio Coriage. Secondo me è stata un’ottima idea quella non solo di riciclare il materiale, ma anche far sì che le persone che lavorano per questo riciclo e riutilizzo e conversione di questo materiale siano persone altrettanto che hanno delle fragilità e quindi cerchiamo di catturare i più possibili stakeholder e aumentare l’impatto positivo con lo spettro più ampio possibile”.

Circular for Kids è un esempio di come la collaborazione tra istituzioni, aziende e società possa tradursi in azioni concrete di solidarietà e inclusione nei confronti di bambini meno fortunati.