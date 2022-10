Istruttoria contro Gegia per il caso Bellavia: cosa succede

L'ordine degli psicologi ha aperto un'istruttoria contro Gegia per il suo comportamento con Bellavia al GF Vip.

L’ordine degli psicologi della regione Lazio avrebbe aperto un’istruttoria contro Gegia per via del suo comportamento con Marco Bellavia nella casa del GF Vip.

Gegia e Marco Bellavia: l’istruttoria

Anche Gegia come altri concorrenti del GF Vip è infita nell’occhio del ciclone per il suo comportamneto nei confronti di Marco Bellavia e nelle ultime ora l’Ordine degli psicologi della regione Lazio avrebbe aperto un’istruttoria contro l’attrice che è iscritta all’albo proprio come psicologa.

“Non mi interessa niente di cosa hai avuto, come psicologa ti consiglio di stare zitto”, aveva tuonato, tra le altre cose, Gegia nei confronti del concorrente.

Nelle ultime ore l’ordine degli psicologi ha fatto sapere in merito alla vicenda: “Come da prassi, verrà aperta un’istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede ‘vari mesi’, nei quali la commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l’ordine, ‘verrà sicuramente affrontato’”.

Mentre in tanti si chiedono quali provvedimenti verranno presi contro Gegia al GF Vip Ginevra Lamborghini è stata squalificata proprio per le sue frasi contro Marco Bellavia, metnre Giovanni Ciacci è stato eliminato al televoto flash del programma. Nel frattempo Sara Manfuso ha fatto sapere che sarebbe intenzionata a lasciare il programma proprio per via di quanto accaduto.