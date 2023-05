Istruzione, in arrivo la riforma dei Pcto. Valditara: "Più sicurezza ed efficacia"

La scuola si aggiorna: Pcto in cambiamento. Il Decreto 1° maggio sul Lavoro ha introdotto una serie di novità anche nel mondo dell’istruzione incentrate sul focus «on the job».

Riforme ponderate per non restare fermi

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) erano un tempo conosciuti come progetti di alternanza scuola-lavoro. A proporne un piano di rinnovamento è stato lo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, rimanendo il linea col pacchetto di misure proposto dal ministro del Lavoro Marina Calderone. «Si tratta di misure concrete che mirano a dare maggiore sicurezza ed efficacia ai percorsi di alternanza scuola-lavoro» ha spiegato il ministro, precisando che le proposte sono emerse da una lunga «fase di ascolto attento» delle idee presentate dal mondo della scuola e dai sindacati durante i tavoli sulla scuola. Le misure più urgenti (incluse nel Decreto 1° maggio) saranno operative già dal prossimo anno scolastico 2023/2024. Le altre misure saranno parte di un disegno di legge in materia di lavoro.

Per una maggiore sicurezza

In cima alla lista c’è il rafforzamento della sicurezza sul lavoro, così che possano esservi inclusi anche gli studenti alle prese con il Pcto. Le imprese chiamate in causa per questo aspetto dovranno aggiornare il documento di valutazione dei rischi, introducendo una sezione specifica dedicata agli studenti impegnati nei Pcto (da allegare alla Convenzione stipulata con le scuole). La sicurezza sul lavoro diventerà argomento trattato in educazione civica e, per garantire che l’esperienza degli studenti rimanga strettamente inerente al percorso di studio scelto, il decreto prevede che i Pcto debbano essere conformati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e al profilo culturale, educativo e professionale degli indirizzi di studio scelti. Verrà per questo nominato da ogni istituto convenzionato un docente coordinatore di progettazione e aggiornato il Registro per l’alternanza scuola-lavoro coi nuovi requisiti obbligatori per le imprese che ospitano i Pcto.