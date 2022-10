It: promuovere la cultura della cybersecurity, nasce in Italia prima fondazione del terzo settore

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – Con l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore nasce ufficialmente la Cyber Security Italy Foundation, prima fondazione in Italia sul mondo cibernetico del terzo settore, ideata dall’esperto di relazioni istituzionali Marco Gabriele Proietti. La fondazione, non a scopo di lucro, ha l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della cyber sicurezza, perseguendo finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di programmi e progetti di intervento e l’organizzazione di iniziative e attività di interesse generale nei settori della formazione, della sicurezza dei dati informatici, dell'intelligenza informatica e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare attenzione al digitale, all’informatica e alle tecnologie innovative.

Cyber Security Italy Foundation sarà composta da studiosi, tecnici, ricercatori, professionisti operanti nel dominio cibernetico ed esperti di tematiche di cyber intelligence e si propone di rafforzare le relazioni tra i vari interlocutori della difesa nazionale, del mondo accademico e della ricerca, del mondo tecnologico innovativo e gli operatori della sicurezza, in una logica di scambio di esperienze.

"L’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore -spiega Proietti- è un passo importantissimo e decisivo.

Siamo ora in grado di coinvolgere e dialogare con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e imprese per fornire loro i migliori strumenti tecnologici, il know-how e il supporto tecnico-scientifico per la sicurezza informatica e la tutela delle principali infrastrutture del sistema Paese. Nell’epoca della trasformazione digitale, dove è sempre più alta la probabilità di esposizione ad attacchi informatici abbiamo il dovere di creare una maggiore e più salda consapevolezza per una cybersecurity a 360 gradi in tutti gli ambiti della nostra società ed è per questo che ci proponiamo come interlocutori primari nel campo della formazione per istituzioni, mondo scientifico, sistema produttivo e mondo universitario".