Un portafogli a portata di clic. Tra i progetti su cui è a lavoro il governo Meloni rientra la realizzazione del cosiddetto IT Wallet, un unico spazio virtuale nel quale avere a disposizione tutti i documenti e che favorisce l’utilizzo della carta d’identità elettronica a quello dello Spid.

La direzione intrapresa

«(L’obiettivo è, ndr) razionalizzare ed evolvere gli schemi attuali di identità digitale» si legge nel documento approdato sul tavolo della Commissione interministeriale per la transizione digitale lo scorso 6 luglio, visionato da Il Sole 24 Ore. Nelle scorse settimane era già parsa chiara la volontà da parte dell’esecutivo di sottrarre – pur non del tutto – gradualmente importanza allo Spid e incrementare l’uso della Carta d’identità elettronica. Detto, fatto.

IT Wallet, come funzionerà?

L’IT Wallet conterrà tutti i documenti principali dei cittadini. Stando a quanto si apprende dal quotidiano di Piazza dell’Indipendenza, vi si potrà accedere tramite l’app IO e per i servizi bancari (o di altro genere a rischio) saranno richieste le credenziali della carta d’identità elettronica di livello 3. Le norme che dovrebbero avviare l’IT Wallet potrebbero arrivare già nel mese di luglio 2023. Ci sarà poi da rispettare la trafila che include la formulazione dei decreti attuativi (entro fine ottobre) e la dimostrazione di una prima versione del servizio (in programma per dicembre). Se tutto andrà come deve, alla versione di prova seguirà quella pubblica, forse già all’inizio del prossimo anno.