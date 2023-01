Ita Airways, al via la trattativa privata tra il Mef e Lufthansa

Il Mef, con una breve nota pubblicata sul suo sito, ha rivelato che il Governo è pronto ad avviare una trattativa privata conLufthansa: la compagnia aerea tedesca, infatti, ha intenzione di acquistare una quota di minoranza di Ita Airways.

In data 27 gennaio 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottoscritto la lettera di intenti redatta da Deutsche Lufthansa Ag finalizzata all’acquisizione da parte della società tedesca di una quota di minoranza di Ita Airways. La notizia è stata comunicata tramite la pubblicazione di una nota, breve e concisa, sul sito del Mef.

Lo scorso 18 gennaio, la stessa compagnia aerea tedesca ha presentato la sua proposta al ministero manifestando la possibilità di partecipare al capitare le Ita Airways.

Le intenzioni della compagnia tedesca e la nota del Ministero italiano

Nel manifestare interesse per un possibile ingresso nel capitale della compagnia aerea italiana, Lufthansa aveva diffuso un comunicato mediante il quale annunciava il materializzarsi dell’operazione e sottolineava che l’obiettivo della società era “concordare l’acquisizione iniziale di una quota di minoranza, nonché opzioni per l’acquisto delle restanti azioni in un secondo momento”.

A seguito della firma del documento, prende il via “la trattativa privata tra le parti”, come si legge, appunto, nella nota pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella nota, inoltre, si specifica anche che “non saranno diffusi altri dettagli sulla discussione in corso”.