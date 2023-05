Ita Airways, concluso l'accordo Mef-Lufthansa

Roma, 25 mag. (askanews) – Lufthansa e Ita hanno concluso l’accordo per la cessione alla compagnia tedesca di una quota di minoranza della compagna italiana.

L’accordo, firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e dal Ceo di Lufthansa, Carsten

Spohr alla presenza del presidente di Ita, Antonino Turicchi, avviene dopo aver già condiviso un piano industriale della compagnia.

“Ci abbiamo lavorato tanto, siamo convinti e quindi siamo soddisfatti. Poi se sono rose fioriranno” ha detto Giorgetti, “Inizialmente la quota è del 41%”.

L’accordo prevede una crescita di ricavi di 2,5 miliardi di euro attesi per quest’anno e 4,1 miliardi di euro previsti nel 2027.

Dopo la firma, l’accordo sarà sottoposto al vaglio della Corte dei Conti e notificato alla direzione generale concorrenza della Commissione europea. La strategia di sviluppo di Ita Airways continuerà a essere condivisa tra i due azionisti, Mef e Lufthansa.

Lo sviluppo di Ita Airways prevede la crescita e il rinnovo della flotta, che a fine 2027 conterà su 94 aeromobili rispetto

ai 71 attuali, con un’età media di cinque anni, e garantirà l’ottimizzazione dei consumi e dell’impatto ambientale.

L’organico, per il quale è prevista quest’anno una crescita fino a 4.300 dipendenti per effetto delle 1.200 assunzioni in corso di finalizzazione, salirà a oltre 5.500 unità al termine del Piano.