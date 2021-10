Ita Airways: logo e colori, di chi è, flotta, destinazioni e differenze rispetto ad Alitalia

Ita Airways sarà il nuovo nome di Ita: lo ha svelato l'a.d. Lazzerini nella conferenza stampa per l'avvio della compagnia. Presentati anche i nuovi aerei.

Ita diventa Ita Airways: ad annunciarlo è stato l’a.d. Fabio Lazzerini durante la conferenza stampa per il decollo della nuova compagnia aerea.

Ita Airways: “Abbiamo un nuovo nome che guarda al futuro”

“Dovevamo dirlo con un nome preservando la nostra freschezza.

Abbiamo un nuovo nome che oggi siamo pronti a far vedere. Da oggi il nome dell’azienda è questo. È un nome che guarda avanti, guarda al futuro“, ha spiegato Fabio Lazzerini.

Che ha però precisato come la nuova compagnia non abbia dimenticato il passato: “Abbiamo voluto mantenere i colori, verde e rosso sono gli stessi di Alitalia, e l’acquisto del marchio di ieri rispecchia questa logica: non disperdere un valore”.

Ita Airways: sono stati presentati i nuovi aerei

Aereo tutto azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco, le ali bianche e la coda tricolore: questo sarà l’aspetto dei nuovi veivoli, presentati nel corso della conferenza stampa per l’avvio della nuova compagnia.

“Vogliamo qualcosa che ci rappresenti con onore nel mondo. Vedete un azzurro, vedete un tricolore, vedete un logo che sarà in oro bianco. Tutto questo sarà tradotto in tutto quello che faremo.

Questo aereo ancora non esiste, esisterà a brevissimo, nei prossimi mesi, non appena l’avremo declinato in tutto, negli aerei, nelle divise”, ha spiegato il direttore marketing Giovanni Perosino

Ita Airways: il primo volo è atterrato a Bari

Il 15 ottobre è stato il battesimo del volo per la NewCo guidata dal presidente esecutivo Alfredo Altavilla. Il primo volo della nuova Ita Airways, AZ 1637 Milano Linate-Bari, è atterrato alle 7.35.

Il primo aereo da Fiumicino, AZ 2016, è invece decollato alle 8, in perfetto orario, per Milano Linate, con 37 passeggeri a bordo.