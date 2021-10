Ita Airways, perché gli aerei della nuova Alitalia non possono atterrare in caso di nebbia?

La compagnia aerea Ita non può atterrare in caso di nebbia: lo hanno scoperto i passeggeri di otto sfortunati voli.

Cominciano i problemi per la nuova compagnia di bandiera? Ita Airways non può atterrare in caso di nebbia: il motivo.

Ita Airways ha ereditato piloti e velivoli della storica Alitalia, abituati ad addentarsi nella nebbia della Val Padana.

Eppure è proprio la nebbia che comincia a infittirsi nei cieli autunnali del Nord Italia ad aver causato i primi problemi alla nuova compagnia di bandiera.

Per il momento, infatti, manca una certificazione dell’Enac che permette di atterrare in caso di nebbia. L’ente sta cercando di velocizzare le pratiche, ma i permessi continuano a non esserci: così i voli Ita Airways non possono atterrare in caso di nebbia.

Lo hanno scoperto i passeggeri di 8 voli della nuova compagnia.

L’esperienza ormai consolidata degli ex piloti Alitalia sembra non bastare. Ita ha così dovuto rifare completamente una certificazione per l’atterraggio nella nebbia, ma prima di essere disponibile potrebbero passare ancora parecchi giorni. L’ente di controllo dell’aviazione civile sta cercando di fornirla nel minor tempo possibile, ma per il momento resta il divieto di atterraggio in caso di nebbia per i voli Ita.

È importante precisare che non si è trattato di un problema tecnico e la sicurezza dei passeggeri non è stata assolutamente messa a rischio. Tuttavia, non sono mancati i disagi: tempo perso e necessità di spostamenti supplementari a terra.

Ita Airways non può atterrare in caso di nebbia: 8 voli coinvolti

Un aereo partito da Fiumicino e diretto a Linate non è potuto atterrare presso l’aeroporto milanese, spostandosi a Genova. Altri 7 velivoli sono stati reindirizzati a Malpensa, dopo aver girato in tondo attorno a Linate, sperando (inutilmente) che il cielo si rasserenasse in fretta.

L’emergenza che venerdì 22 ottobre ha coinvolto Ita non ha riguardato invece tutte le altre compagnie aeree. Gli altri voli, infatti, sono riusciti sia a decollare sia ad atterrare.