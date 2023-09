Ita: Bonelli, 'Meloni responsabile stallo attacca Gentiloni che non ha competenze in materia'

Ita: Bonelli, 'Meloni responsabile stallo attacca Gentiloni che non ha c...

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "E’ profondamente sgradevole quello che sta facendo la premier Meloni nei confronti del commissario Gentiloni. Ancora una volta Giorgia Meloni per nascondere la sua inadeguatezza attacca, ed in questo caso lo fa con una persona come Gentiloni il cui comportamento e’ ineccepibile anche perché la competenza in UE su Ita non è la sua ma del Commissario sulla concorrenza". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che prosegue: "E' proprio Meloni che ancora non ha risposto alla nota di Bruxelles, che pochi giorni fa aveva comunicato che l’ingresso di Lufthansa in Ita non era stata formalmente notificata alla Commissione europea. Se una transazione costituisce una concentrazione e ha una dimensione europea, spetta sempre alle società notificarla alla Commissione europea."

"E allora perché – domanda l'ecologista – la società Ita Airways, di proprietà del ministero dell’economia e finanze, non ha ancora notificato l’accordo? E’ evidente che l’ultima sentenza del tribunale di Roma che ha reintegrato 77 ex dipendenti Alitalia e che potrebbe portare al reintegro di altri lavoratori preoccupa Lufthansa, che aveva ottenuto dal governo il via libera ad un piano industriale lacrime e sangue con forti tagli del personale. Dire la verità non è abitudine di Giorgia Meloni e quindi attacca Gentiloni che non c’entra nulla."

"E’ surreale ascoltare le posizioni di questi sovranisti al governo che hanno avuto un ruolo importante nello sfascio dell’Alitalia, visto che nel 2008 il governo Berlusconi in nome dell’Italianita’ blocco’ la proposta vantaggiosa di Air France di acquisizione della compagnia italiana. Nel 2008 Tajani, che oggi attacca Gentiloni, era il vicepresidente della commissione Ue e commissario per i trasporti e Giorgia Meloni ministro di quel governo Berlusconi: comincino a recitare il mea culpa e governino questo paese se sono in grado, perché di dare colpe loro ad altri non accade nemmeno in un asilo," conclude