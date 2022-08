Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni vuole spendere altri miliardi di euro per Ita-Alitalia. Nessuna sorpresa, vogliono tornare al panettone di Stato. Ma il ridicolo lo raggiungono quando dicono che Draghi non ha poteri per vendere Ita e poi gli chiedono 30 mld di scostamento per le bollette".

Così Carlo Calenda su twitter.