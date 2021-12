Ita: Casu (Pd), 'basta disservizi, interrogazione a ministro Infrastrutture'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “La notizia che Mirko, il bambino da otto mesi ricoverato all’ospedale Bambino Gesù, potrà finalmente rientrare in Sardegna su un volo speciale di Ita, da Roma Fiumicino a Cagliari, ci riempie di gioia. Ma ciò che è più importante è che questo disservizio non si ripeta mai più".

Così il deputato dem, Andrea Casu.

"E’ indispensabile infatti che, dopo la firma dei decreti per avviare le procedure per l’assegnazione dei servizi di continuità territoriale che partiranno dal 15 maggio del prossimo anno, i prossimi bandi della Regione Sardegna prevedano espressamente, tra le condizioni, la garanzia di tutti i servizi essenziali, soprattutto per i più fragili. Un principio essenziale che deve valere per tutti. Anche la compagnia Volotea, che ha vinto l'ultimo bando regionale, deve al più presto configurare gli aereomobili alle esigenze di viaggio dei passeggeri in barella, in ottemperanza alla normativa europea in materia di passeggeri a ridotta mobilità".

"Su questa vicenda, affinché venga garantito a tutte le persone nelle condizioni di Mirko di poter viaggiare, ho presentato insieme ai deputati sardi del Pd, Romina Mura, Andrea Frailis e Gavino Manca, un’interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per il Partito democratico è fondamentale che tutte le istituzioni collaborino con la massima urgenza per assicurare subito il diritto alla continuità territoriale e alla mobilità anche a tutti i soggetti in difficoltà”.