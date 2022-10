Ita: lancia primo canale di vendite online Cargo in partnership con cargo.one

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Ita Airways e cargo.one hanno annunciato oggi una partnership globale, che porta il vettore italiano a distribuire la propria capacità Cargo in uno dei più importanti mercati di prenotazioni online delle spedizioni aeree. Migliaia di agenti cargo in tutto il mondo avranno accesso diretto alla capacità di Ita Airways da e per l’Italia e sul mercato domestico.

Oltre al canale di vendita digitale, cargo.one offre alla compagnia aerea italiana un modello di servizio primario per l’effettuazione delle prenotazioni cargo, garanzia di una esperienza di navigazione superiore e fluida per i clienti. Inoltre, l’accordo con Ita Airways arricchisce e diversifica l’offerta di cargo.one agli agenti spedizionieri cargo.

Lo sviluppo della distribuzione digitale è uno dei pilastri del piano di crescita del Cargo di Ita Airways, che, insieme a qualità e sostenibilità, costituisce un vero e proprio acceleratore della trasformazione di processi, sistemi e della cultura di gestione del cargo.

Grazie alla connettività digitale, Ita Airways Cargo intende migliorare la propria proposta di valore, costruendo un'offerta che fornisca ai propri clienti servizi di qualità in modo veloce ed efficiente e con un sempre maggiore controllo delle loro spedizioni.

In quanto vettore nazionale, Ita Airways offre agli spedizionieri una connettività premium per il mercato italiano. L'hub merci di Ita Airways si trova presso l'aeroporto di Roma Fiumicino e ne rappresenta un punto di forza.

La copertura geografica è capillare, anche grazie all'integrazione con un efficace sistema di trasporto su gomma. Ita Airways, che ha festeggiato il 15 ottobre il suo primo anno di attività, si sta dotando di una flotta moderna e sostenibile, che conterà su 74 aerei alla fine del 2022, per arrivare ad essere la flotta più green d’Europa nel 2026.

Ita Airways sta realizzando importanti progressi organizzativi e strategici nella gestione del cargo, tutti improntati alla centralità del cliente.

A partire da questo autunno, gli spedizionieri beneficeranno di un accesso digitale alla capacità cargo di Ita Airways rapido ed efficiente. Le prenotazioni digitali su cargo.one offriranno agli spedizionieri una customer experience di livello elevato e manterranno sempre in primo piano l’offerta della compagnia. L'espansione di Ita Airways Cargo su cargo.one offrirà una maggior visibilità al proprio network e alle proprie offerte. Entrando a far parte di un mercato digitale consolidato e altamente performante, la compagnia potrà così assicurare ai propri clienti gli standard digitali più evoluti in termini di usabilità, visibilità e controllo delle proprie spedizioni nel processo di booking.

Moritz Claussen, fondatore e co-Ceo di cargo.one,spiega che ''Siamo orgogliosi di contribuire alla crescita di Ita Airways Cargo con l’apertura del suo primo canale di vendita online – un passo fondamentale nel suo percorso di trasformazione digitale. La compagnia imposta la sua strategia digitale fondandola sulla centralità del cliente. Gli spedizionieri beneficeranno immediatamente dell'efficienza e della competitività di questo sistema di prenotazioni digitale di Ita Airways Cargo''.

In pochi clic gli utenti avranno una visibilità, completa e in tempo reale, delle rotte e delle tariffe di Ita Airways Cargo, nonché la possibilità di prenotazione e conferma immediata delle loro spedizioni, tutto in meno di un minuto. Su cargo.one i clienti beneficeranno inoltre di preziose funzionalità di gestione delle prenotazioni e di collaborazione, insieme ad un eccezionale servizio clienti.

Attualmente cargo.one offre agli spedizionieri sulla sua piattaforma più di 35 compagnie aeree prenotabili. Con l’aggiunta di Ita Airways Cargo, cargo.one aumenta l’ampiezza e la varietà delle opzioni disponibili su questo mercato. cargo.one è diventata rapidamente la scelta ideale per gli spedizionieri che necessitano di una visibilità rapida e completa del mercato globale e della capacità di prenotare e confermare le spedizioni in tempi rapidi.

cargo.one è particolarmente ben posizionata nel supportare la compagnia aerea nel suo percorso di cambiamento tecnologico e organizzativo, necessario per costruire una moderna distribuzione multicanale. Ita Airways Cargo sta accelerando verso il modello di vendita digitale nel momento più opportuno – Il recente rapporto di cargo.one sul trend delle vendite digitali a livello di settore, Digital Sales Trajectory Report, rivela che, tra le compagnie aeree intervistate, si prevede che in media la quota di prenotazioni tramite i canali digitali aumenterà dal 20% del 2021 al 40% nel 2023 e che raggiungerà quasi il 60% entro il 2025. Lo studio conclude che le compagnie aeree che danno ora la priorità alle esigenze dei clienti e alla trasformazione digitale sistemica, in un quadro multicanale, avranno nel lungo termine un vantaggio competitivo sul mercato.