Ita-Lufthansa, Giorgetti: ottimista per trattativa con Commissione Ue

Sassuolo (Modena), 31 mag. (askanews) – “Sono ottimista” per “la trattativa con la Commissione europea per l’operazione Ita-Lufthansa”. Perché “abbiamo fatto una cosa giusta, per Ita, per i lavoratori di Ita, per l’Italia e anche per l’Europa”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine di un incontro con le imprese del distretto ceramico a Sassuolo.

“La trattativa con la Commissione europea per l’operazione Ita-Lufthansa va avanti da tanto tempo – ha spiegato Giorgetti -, però siamo arrivati al momento della decisione. Quindi io sono ottimista. Perché devo essere ottimista? Perché è giusto essere ottimista perché abbiamo fatto una cosa giusta, per Ita, per i lavoratori di Ita, per l’Italia e anche per l’Europa e quindi devo essere ottimista”.