Ita: Meloni, 'Lufthansa assicuri che Italia al centro suoi interessi'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Ita ha voltato pagina, abbiamo risolto una situazione che sembrava impossibile, nessuno ci era riuscito. Ora Lufthansa dovrà assicurare che l'Italia è al centro dei suoi interessi, presentare un piano industriale efficace, espansivo, che serva le rotte del commercio e del turismo". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Milano Finanza, parlando delle trattative con Lufthansa per l'ingresso della compagnia tedesca in Ita Airways.