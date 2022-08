Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Bene la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze su Ita Airways di avviare un negoziato in esclusiva con Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A.. L’interesse del Paese è scegliere per l’ex compagnia di bandiera la prospettiva migliore dal punto di vista industriale, occupazionale e di governance”.

Così su twitter il senatore Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria Pd.