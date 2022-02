Ita: O'Leary, 'nata troppo tardi e troppo piccola'

Roma, 9 feb. – (Adnkronos) – "Alla fine la pandemia ha segnato la 'morte' di Alitalia e oggi Ita è troppo piccola per diventare un concorrente importante" sul mercato. Lo sottolinea all'Adnkronos Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, osservando come Ita "parla di far crescere la propria flotta da 60 a 80 aerei e anche oltre.

Ma tutto questo semplicemente non succederà, per loro è troppo tardi. E mentre loro parlano noi siamo entrati nello spazio creato" dalla 'scomparsa' di Alitalia " e facciamo crescere davvero la nostra presenza in Italia".

Rispetto a Ita, spiega, "noi operiamo in più aeroporti, siamo quasi in ogni scalo italiano, e mentre concorrenti come easyjet continuano a tagliare nel vostro paese noi cresciamo".