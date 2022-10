Ita: O'Leary (Ryanair), 'così non può fare utili, è come Alitalia con un altro nome'**

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – "Ita ha festeggiato il primo anniversario ma ha ammesso perdite per centinaia di milioni di euro e già chiede nuovi interventi pubblici: alla fine è sempre la stessa storia di Alitalia, con un nome diverso". Lo afferma all'Adnkronos l'amministratore delegato del Gruppo Ryanair Michael O' Leary, a margine della presentazione delle nuove rotte della compagnia sul nostro mercato.

Sui bilanci in rosso della ex compagnia di bandiera, nessuna sorpresa, spiega O' Leary: "In questo settore è impossibile fasre utili se si riducono la flotta e le rotte. Peraltro rispetto alla vecchia Alitalia hanno dimezzato i voli ma non hanno tagliato del 50% il personale, il risultato è che hanno più personale per passeggero rispetto ad Alitalia".