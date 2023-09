Ita: Urso, 'ci aspettiamo giudizio positivo in tempi congrui'**

Roma, 14 set.- (Adnkronos) - "Questo governo ha fatto quello che gli altri non erano riusciti a fare. Cioè dare una soluzione di mercato a quella che era la compagnia di bandiera con un altro attore europeo che opera al meglio in altri Paesi. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del m...

Roma, 14 set.- (Adnkronos) – "Questo governo ha fatto quello che gli altri non erano riusciti a fare. Cioè dare una soluzione di mercato a quella che era la compagnia di bandiera con un altro attore europeo che opera al meglio in altri Paesi. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso dopo il tavolo sul caro voli al Mimit rispondendo a una domanda su Ita e Lufthansa, aggiungendo che "abbiamo risposto finalmente a quello che la Commissione europea reclamava all'Italia da tanti anni senza successo. E quindi ci aspettiamo che il giudizio sia positivo e giunga in tempi congrui ".