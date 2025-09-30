Italcares, piattaforma italiana del benessere per i senior globali

Milano, 30 set. (askanews) – Al Global Summit del World Travel and Tourism Council di Roma Italcares si è presentata come una delle iniziative italiane di punta nel turismo della salute e del benessere. La piattaforma digitale, promossa da Federterme-Confindustria e cofinanziata dal Ministero del Turismo, raccoglie oltre cento strutture partner e più di 300 trattamenti, dalle cure termali alle specialità cliniche, con un’offerta rivolta a viaggiatori italiani e internazionali.

“Che cosa ha di diverso rispetto a iniziative simili in altri paesi a livello globale ed europeo in particolare? – osserva Raffaella Di Sipio, direttore Italcares Federterme – Confindustria – È il modello ibrido italiano, un modello fatto di eccellenza non solo nel settore sanitario, ma ma anche soprattutto nel settore termale. Il settore termale è un orgoglio nazionale per la sua capillarità, nel territorio nazionale, sia per quanto concerne il leisure sia per quanto concerne i presidi sanitari che si offrono”.

Il progetto mette al centro non solo la dimensione curativa, ma anche quella comunitaria e culturale. Per Di Sipio “Le terme non sono soltanto un presidio per salute e benessere ma, come ci hanno insegnato i romani, sono anche la culla della socialità e, perché no, della cosa pubblica”.

Tra le novità figura la sezione “Silver Age”, dedicata al turismo senior e ai cosiddetti longennials. “È un progetto nuovo – spiega Di Sipio – che intercetta una tendenza crescente: gli over 65 autosufficienti, che cercano mete legate non solo al tempo libero, ma anche alla salute e al benessere”.

La sezione propone pacchetti dedicati, informazioni sulle agevolazioni fiscali per pensionati stranieri che scelgono di trasferirsi in Italia e progetti di residenze collegate ai poli termali.

Italcares guarda anche agli investimenti: dagli senior housing alle nuove iniziative immobiliari in aree termali, con la possibilità per operatori e fondi esteri di sviluppare strutture residenziali e ricettive integrate con servizi sanitari e di benessere.