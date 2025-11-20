Italgas a Enlit 2025 con Hyround per decarbonizzare le reti gas

Bilbao, 20 nov. (askanews) – Anche quest’anno Italgas ha partecipato a Enlit, il principale evento europeo per la transizione energetica, un forum che riunisce professionisti e aziende del settore energetico per presentare progetti innovativi con dibattiti su un futuro decarbonizzato e digitalizzato. L’evento quest’anno in Spagna, a Bilbao, combina una fiera, con esposizioni di nuove tecnologie, insieme a workshop e sessioni tematiche.

Italgas a Bilbao ha presentato il suo ultimo progetto proprio in tema di decarbonizzazione delle reti gas, Hyround.

Si tratta di un impianto operativo a Sestu, in Sardegna vicino a Cagliari, per la produzione di idrogeno verde, il primo in Italia collegato direttamente a una rete di distribuzione cittadina. Un progetto che ha trovato in Enlit una occasione importante di illustrazione.

Valeria Vignolo, Responsabile Ingegneria e Realizzazione Investimenti di Italgas: “L’importanza è quella di dimostrare come la neutralità tecnologica sia la vera chiave per arrivare alla decarbonizzazione che sia efficace sostenibile e che mantenga la competitività del sistema energetico nel suo insieme, quindi quale posto migliore di questo per presentare il nostro Hyround”. “Questo – ha aggiunto – è il primo impianto che produce idrogeno verde e che è direttamente collegato a una rete di distribuzione gas cittadino quindi ci sono più di 100 utenti collegati alla rete che vedranno la possibilità di utilizzo di un blend idrogeno metano che arriverà fino al 20% quindi sicuramente dando la possibilità di una riduzione dell’impronta carbonica ai residenziali ma non solo anche a delle utenze industriali per esempio a una fabbrica casearia locale che vedrà sicuramente ridurre significativamente il proprio apporto carbonico perché in questo momento è alimentata a btz, quindi a olio pesante”.

L’impianto Hyround utilizza infatti elettricità generata da fotovoltaico per alimentare un elettrolizzatore in grado di produrre idrogeno verde utilizzato quindi per molteplici usi. Hyround è progettato per essere scalabile e replicabile, con utilizzo di gas rinnovabili che per Italgas sono una delle strade attraverso cui passa una transizione non ideologica, con l’utilizzo di idrogeno, biometano, metano sintetico e le reti del gas digitali e flessibili.